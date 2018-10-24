ترامب يعلق على "الطرود المشبوهة": لن نقبل بالتهديدات السياسية في أمريكا

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن واشنطن تجري حاليًا تحقيقات معمقة لمعرفة المتورطين في عملية إرسال الطرود المشبوهة إلى عدد من السياسيين في البلاد.

وأضاف أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدينون سويًا عملية إرسال الطرود، معتبرًا أن "سلامة الشعب الأمريكي" أولوية لديه.

وتابع: "رسالتنا واضحة لن نقبل بالتهديدات السياسية في البلاد".

واستهدف مجهولون اليوم الأربعاء، بعبوتين ناسفتين عبر رسالة تم إرسالها إلى صندوق بريد مكتبي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة، شهدت خلال الساعات الماضية، سلسلة تهديدات إرهابية طالت العديد من منازل الشخصيات الأمريكية المشهور على رأسهم الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.

وبحسب الصحيفة فإن المظروف الأول الذي وجه لهيلاري كلينتون في ويستشيستر، وجده فني يراقب صندوق البريد الخاص بكلينتون في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضية، أما المظروف الثاني الذي وجه لأوباما فوجده مسؤول في قوة إنفاذ القانون، اليوم الأربعاء.