مصر تنجح في الإفراج عن "راهب دير السلطان" في القدس

كتبت - إيمان محمود

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن الاستنكار لتعرُّض الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، لعدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس، واحتجاز أحدهم.

وأكد المتحدث -في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية- رفض مصر القاطع التعرُّض لرجال الدين، مع التأكيد على ضرورة احترام المقدسات الدينية.

وأشار "حافظ" إلى أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب على مدار الساعة تطورات الموقف على الأرض، إذ يستمر التواصل بين السفارة المصرية في تل أبيب والقيادات الكنسية بدير السُلطان في هذا الشأن.

كما تم التواصُل مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على مُلابسات ودوافع ذلك الحادث، حيث أسفرت تلك الاتصالات بالفعل عن سرعة إفراج الجانب الإسرائيلي عن الراهب المُعتقل، مضيفاً أن الوزارة لا تزال مستمرة في متابعة الموقف.