بالصور .. القوات الإسرائيلية تعتدي على رهبان دير السلطان في القدس

كتبت – إيمان محمود

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على رهبان دير السلطان، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس الشرقية، وذلك خلال وقفة احتجاجية لهم.

واعتقل الاحتلال أحد رهبان الدير، بعد الاعتداء عليهم بالضرب خلال الوقفة التي أقيمت احتجاجًا على رفض الاحتلال قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير، فيما تقوم طواقم البلدية بأعمال الترميم داخله لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.

وأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الاعتداء على الرهبان، مستنكرة تدخل سلطات الاحتلال بأعمال الترميم، مشيرة أنه ليس من اختصاصها في مدينة القدس المحتلة على اعتبار أن الجزء الشرقي للمدينة المقدسة منطقة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وناشدت الهيئة الحكومة المصرية والعالم المسيحي للتدخل فورًا لدى سلطات الاحتلال لإيقاف هذه الاعتداءات وعدم دخول الدير بحجة الترميم، لان ذلك من صلاحيات الكنيسة القبطية الارثوذكسية فقط، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأهابت بكل أحرار العالم الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني في سيادته على ارضه في هذه المدينة المقدسة وباقي اراضيه المحتلة الاخرى ووقف اجراءات الاحتلال الاسرائيلي المخالفة لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني.

دير السلطان، هو دير أثري للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة.

وكان صلاح الدين الأيوبي بإرجاعه للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه، ولعله عُرف من وقتها باسم "دير السلطان".، وتكمن أهمية الدير الكبيرة في كونه طريق الأقباط المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس حيث مقر البطريركية المصرية إلى كنيسة القيامة.