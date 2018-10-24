وفد أمني مصري يصل إلى غزة لاجراء مباحثات مع حماس

غزة - (د ب أ):

وصل وفد أمني مصري مجددا اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة لإجراء مباحثات مع قيادة حركة "حماس".

وكان الوفد المصري أجرى مباحثات مماثلة أول أمس الاثنين، وهذه رابع زيارة لوفد أمني مصري إلى قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وكان في استقباله مسؤولون أمنيون من حركة "حماس".

وأعلن مسؤولون في حماس أن رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل سيزور قطاع غزة قريبا بعد أن كان مقررا زيارته الخميس الماضي وتم تأجيلها.

ومن المقرر أن تركز مباحثات الوفد المصري على ملفي جهود رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية الداخلية.

وتتوسط مصر لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

يأتي ذلك فيما سمحت السلطات الإسرائيلية اليوم باستئناف توريد وقود صناعي لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة مولته قطر وتوسطت الأمم المتحدة لإدخاله.

وكانت السلطات الإسرائيلية أوقفت دخول الوقود الصناعي إلى غزة الأسبوع الماضي على أثر التوتر الأمني وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من بدء إدخاله.

وأعادت إسرائيل فتح معابر قطاع غزة يوم الأحد الماضي بعد إغلاقها لأربعة أيام على أثر تراجع نسبي في احتجاجات مسيرات العودة الشعبية الحدودية.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني وأصيب 22 ألفا بجروح وحالات اختناق منذ بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة في 30 آذار/مارس الماضي للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.