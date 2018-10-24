إصابة 24 شخصا في حادث مصعد كهربائي بمحطة مترو أنفاق روما

روما- (د ب أ):

نقل 24 شخصا إلى المستشفى، بما في ذلك حالة واحدة على الأقل في حالة حرجة ، بعد وقوع حادث بسلالم كهربائية متحركة بمحطة مترو أنفاق في وسط روما أمس الثلاثاء.

تسارعت سلالم كهربائية مزدحمة في محطة ريبوبليكا بالقرب من محطة قطار تيرميني، بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط أشخاص أسفل الدرج.

وأكد متحدث باسم وكالة الحماية المدنية الإيطالية نقل 24 شخصا للمستشفى.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن 15 مواطنا روسيا وأربعة أوكرانيين من بين الذين نقلوا إلى المستشفى.

وأصيب معظم الأشخاص بجروح طفيفة، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).