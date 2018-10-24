مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

رام الله - (د ب أ):

قتل شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة طمون بقضاء جنين في الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية أن "الشهيد محمد محمود سعد بشارات 23 عاما ارتقى برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة واندلعت مواجهات هناك".

وقالت مصادر طبية إن الشاب بشارات أصيب بطلق ناري في الظهر ووصل مستشفى الرازي وهو في حالة حرجة للغاية وتوفي على الفور ، بحسب معا.