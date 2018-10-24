أبرز التصريحات في 24 ساعة: قتل خاشقجي جريمة خُطط لها

القاهرة – مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان جريمة مخطط لها، فيما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حديث أردوغان قائلًا إن الأخير كان قاسيًا في كلمته حول مقتل خاشقجي، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن عقوبات ضد المتورطين في مقتل خاشقجي.