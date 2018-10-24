العالم في صور: أمريكا تتخذ قرارًا حول أزمة خاشقجي.. واليونان تجتاحها المظاهرات

كتب – مصراوي:

برزت عدسات مصوري وكالة الصحافة الفرنسية، عددًا من الصور التي ألقت الضوء على أبرز الأحداث ليوم الثلاثاء، من بينها رصد معاناة المهاجرين القادمين من هوندوراس، بسبب غلق أمريكا الباب أمامهم، وإعلان مايك بومبيو أنه بيحث مع وزير الخزانة توقيع عقوبات على المسؤولين في مقتل خاشقجي.