كندا: من الصعب إلغاء صفقة سلاح مع الرياض قيمتها 13 مليار دولار

أوتاوا - (أ ش أ)

أعلن جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، أنه سيكون من الصعب للغاية إلغاء صفقة سلاح مع الرياض تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار.

ونقلت قناة العربية الإخبارية، الليلة، عن ترودو قوله "إن الاتفاق المبرم عام 2014 بشأن توريد مركبات مدرعة خفيفة من الصعب للغاية تعليقه أو الخروج منه"، مضيفًا "لا أريد أن أترك الكنديين (يدفعون) فاتورة بمليار دولار".

وكانت المتحدثة باسم البنتاجون لشئون القيادة الوسطى الأمريكية ريبيكا ريباريتش، قد أعلنت، في وقت سابق، أنه لا تغيير في تنفيذ صفقة بيع الأسلحة مع السعودية البالغة 110 مليارات دولار والموقعة عام 2017، مضيفة أن تنفيذ الصفقة مستمر مع الرياض وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

ويأتي الإعلان غداة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه سيعارض أي جهود لوقف بيع الأسلحة للرياض على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.