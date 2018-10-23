الكويت تدرج 9 أشخاص على قائمة الإرهاب

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، إنه في إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتمويل أسلحة الدمار الشامل، إدراج تسعة من الأفراد الإرهابيين، والمرتبطين بحركة طالبان، وارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن هذا الاجراء، تم بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهم البحرين، وعمان، والامارات، وقطر، بالاضافة إلى الكويت.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي يتخذها المركز، لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز.

وأوضحت الخارجية الكويتية أن القائمة ضمت كل من محمد هادي، وإسماعيل رضوي، وعبدالله صمد، ومحمد داوود، وعبدالرحيم منان، ومحمد نعيم، وعبدالعزيز زماني، وصدر إبراهيم وحفيظ عبدالمجيد.