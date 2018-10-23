بوتين يرغب في التحدث مع ترامب بشأن معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة

موسكو - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في الحديث بشكل شخصي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن معاهدة القوى النوية المتوسطة المدى (آي إن إف)، والتي أعلن ترامب اعتزام بلاده الانسحاب منها.

وأوضحت هذه الوسائل أن بوتين اقترح العاصمة الفرنسية باريس مكانا لهذه المحادثات حيث سيحضر الرئيسان في الحادي عشر من الشهر المقبل احتفالات مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

يذكر أن بوتين التقى جون بولتون مستشار ترامب للأمن في موسكو اليوم.

وصرح بوتين، حسب هذه الوسائل بقوله:" بطبيعة الحال سيكون من المنطقي أن نواصل الحوار المباشر مع الرئيس الأمريكي في إطار الفعاليات الدولية التي ستنعقد في الفترة التالية".

في الوقت نفسه، قال بوتين إن مثل هذا الحوار " مرهون بطبيعة الحال فقط في حال كان هناك اهتمام لدى الجانب الأمريكي بمثل هذه الاتصالات".

ونقلت التقارير الإعلامية عن بولتون قوله إن ترامب سيسر بلقاء بوتين.

كان ترامب أعلن اعتزامه الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في 1987، والتي تحظر بناء وحيازة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المزودة بأسلحة نووية والتي يتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كيلومتر، وتشمل هذه الصواريخ طراز أرض جو وصواريخ كروز.

وعزا ترامب هذه الخطوة إلى ما اعتبره انتهاكا من جانب روسيا للمعاهدة.