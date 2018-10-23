الشرطة التركية تنفي العثور على أجزاء من جثة خاشقجي

اسطنبول - (د ب أ)

أفاد تقرير صحفي بأن الشرطة التركية نفت صحة تقارير تحدثت عن عثورها على أجزاء من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية، القريبة من الحكومة في أنقرة ،عن الشرطة في مدينة اسطنبول القول إن التقارير عن العثور على أجزاء من جثة خاشقجي في حديقة القنصلية غير صحيحة.

كانت عدة تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن العثور على أجزاء من جثة خاشقجي، وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) استنادا إلى السياسي دوجو بيرنجيك أنه تم العثور على أجزاء من الجثة في حديقة القنصلية لكن بيرنجيك وهو زعيم حزب (الوطن) الصغير لم يذكر مصدر هذه المعلومات.

وأضاف بيرنجيك أنه كان من المفترض أن يعلن اردوغان في كلمته التي ألقاها اليوم عن العثور على هذه الأجزاء.

كان اردوغان أعلن في كلمته التي جرى انتظارها بحالة من الترقب أنه لم يتم العثور على جثة خاشقجي بعد.

وفي نفس السياق، كانت محطة (سكاي نيوز) الإخبارية تحدثت عن العثور على أجزاء من جثة خاشقجي ولكنها ذكرت استنادا إلى مصدر لم تفصح عنه أن هذه الأجزاء عثر عليها في حديقة منزل القنصل السعودي في اسطنبول.

يذكر أن السعودية اعلنت أن خاشقجي توفى في مشاجرة مع اشخاص بعد دخوله قنصلية المملكة في الثاني من الشهر الجاري لاستخراج اوراق رسمية.