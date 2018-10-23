الدول الصناعية السبع يتوقعون إجراء تحقيق شامل وسريع في قضية خاشقجي

القاهرة – (مصراوي):

أدان وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع "بأشد العبارات الممكنة" مقتل الصحفي السعوي جمال خاشقجي.

وأضافوا في بيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء، "على السعودية أن تطبق إجراءات لضمان ألا يحدث شيء مثل هذا مجددا"، متوقعين إجراء تحقيق شامل وموثوق فيه وشفاف وسريع، في مقتل خاشقجي.

وكانت السعودية أعلنت في وقت مبكر يوم السبت، أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأعلنت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء، العثور على أشياء خاصة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، في السيارة الدبلوماسية التي عثر عليها بمرآب في اسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن ترك".

ونشر التليفزيون التركي الرسمي أمس، صورًا تظهر سيارة من طراز "بي إم دابليو"، قال إنها تتبع للقنصلية السعودية في إسطنبول أثناء دخولها إلى مرأب عُثر بداخله على سيارة دبلوماسية سعودية أخرى من طراز مرسيدس.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن السيارة عُثر عليها في نفس المرأب، ونشرت صورًا للسيارة.