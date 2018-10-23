نائب ترامب عن قضية خاشقجي: سنفعل الأفضل للشعب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)،جينا هاسبيل، موجودة في تركيا ، وإنها بعد زيارتها ستطلع الرئيس دونالد ترامب على قضية جمال خاشقجي ، الصحفي المعارض الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضاف بنس :" سنعرف ما تم في الأمر. عملية القتل الوحشي لصحفي بريء منشق ، لن تمر دون رد أمريكي بل ورد ودولي كما أتوقع... لكننا نريد أن نعرف ما حدث..."

وتابع بنس إن المعلومات الواردة من تركيا "ترد على التأكيدات السابقة التي قدمها النظام السعودي" ، مشيرا إلى أن ترامب "أعرب عن قلقه من وجود أكاذيب ، وأن هناك خداعا".

وفي حديثه في منتدى لصحيفة واشنطن بوست ، الصحيفة التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها ، أصر بنس على أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل مع تركيا "بكامل طاقتها". ووصف "القتل الوحشي" بأنه "اعتداء على صحافة حرة ومستقلة".

وقال بنس ردا على سؤال حول فرض عقوبات محتملة على الرياض، :" سيتخذ الرئيس قرارا يعكس قيم ومصالح الشعب الأمريكي ..سنفعل الأفضل للشعب الأمريكي وسوف نتأكد ايضا من أن العالم يعرف حقيقة ما حدث."

يذكر أن السعودية اعلنت ان خاشقجي توفى في مشاجرة مع اشخاص بعد دخوله قنصلية المملكة في الثاني من الشهر الجاري لاستخراج اوراق رسمية.