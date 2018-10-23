مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب يريد لقاء بوتين في باريس

القاهرة - مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب وكالة فرانس برس، أضاف بولتون أن ترامب يريد أن يكون اللقاء في الحادي عشر من نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

والتقى الزعيمان في يوليو من العام الماضي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، وأجريا محادثات أثارت غضبا داخليًا ضد الرئيس ترامب وخصوصا بعدما رفض تحميل بوتين المسئولية في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.