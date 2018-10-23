ألمانيا تعلن عن مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة 530 مليون دولار

برلين - (د ب أ)

اختتمت اليوم الثلاثاء المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الجاري، والتي تمخض عنها توقيع محضر للمحادثات تضمن تخصيص 12ر462 مليون يورو (530 مليون دولار) كمساعدات جديدة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ومنح لدعم اللاجئين السوريين.

ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ماري قعوار، ووكيل وزارة التعاون الاقتصادية الألمانية، مارتن ياجر، على محضر المحادثات بحضور وزير المالية الألماني، جيرد مولر، وذلك في اختتام المحادثات والتي استمرت ليومين، وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عمان وصلت حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وتوزعت المساعدات الجديدة على تخصيص مبلغ 8ر291 مليون يورو لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، سيكون منها 164 مليون يورو في صورة منح مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والبيئة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في ايجاد مزيد من فرص العمل، ومبلغ 8ر25 مليون يورو على شكل مساعدات فنية، ومبلغ 102 مليون يورو كقروض ميسرة جداً لدعم قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه.

وتضمنت المساعدات أيضا تخصيص مبلغ 32ر73 مليون يورو كمنح لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومبلغ 86 مليون يورو كقرض ميسر لدعم الموازنة العامة ودعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، والتي سبق وأعلنت عن تقديمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للحكومة الأردنية بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال زيارتها إلى المملكة في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأطلعت قعوار الوفد الألماني خلال المباحثات الثنائية على التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبرامج الإصلاح الحكومية، مؤكدة خلال اللقاء على أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي للمملكة.

وبحثت قعوار تنفيذ الاصلاحات في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسة، والدعم الذي ستقدمه الحكومة الألمانية للأردن خلال الفترة القادمة، وخريطة الطريق للأردن للوصول إلى الاعتماد على الذات.

وأشادت الوزيرة الأردنية بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا بما يخدم مصلحة الطرفين، مقدمه شكر حكومة وشعب الأردن لألمانيا على المساعدات التي قدمتها والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية.

ومن جهته، أكد ياجر أن ألمانيا ستبقى شريكا استراتيجيا قويا ويعتمد عليه للأردن حيث تم الإعلان عن مساعدات جديدة للأردن العام الجاري وذلك لمساعدة المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الأزمات في المنطقة وخاصة الأزمة السورية وزيادة منعة المملكة واستقرار المالية والاقتصادي ومواجهة الأعباء الناتجة عن استضافة مزيد من اللاجئين السوريين الذي قدموا إلى المملكة منذ اندلاع الأزمة.

واعتبر ياجر أن الشراكة مع الأردن بناءة ونموذجية والأفضل من بين الدول التي تحظى بالشراكة مع ألمانيا مثمناً دور الحكومة الأردنية بشكل عام ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل خاص على الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات وتنفيذ مخرجاتها.