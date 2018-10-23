"سي إن إن ترك" تزعم العثور على متعلقات لخاشقجي بسيارة دبلوماسية سعودية

كتب – محمد عطايا:

أعلنت الشرطة التركية، العثور على أشياء خاصة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، في السيارة الدبلوماسية التي عثر عليها بمرآب في اسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن ترك".

ونشر التليفزيون التركي الرسمي أمس، صورًا تظهر سيارة من طراز "بي إم دابليو"، قال إنها تتبع للقنصلية السعودية في إسطنبول أثناء دخولها إلى مرأب عُثر بداخله على سيارة دبلوماسية سعودية أخرى من طراز مرسيدس.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن السيارة عُثر عليها في نفس المرأب، ونشرت صورًا للسيارة.

وكانت الشبكة التركية أشارت إلى أن السيارة "المرسيدس" تتطابق مع نوعية السيارات التي رُصِدت خارج القنصلية، يوم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما نقلت عن مصادر وصفتها بالخاصة.

وكانت السعودية أعلنت في وقت مبكر السبت، أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".