حمى "الخنازير الإفريقية" تضرب الصين من جديد

(مصراوي):

قالت وزارة الزراعة الصينية، اليوم الثلاثاء، إنه تأكد وجود حالتي إصابة جديدتين بحمى "الخنازير الإفريقية" في إقليم هونان بوسط البلاد.

جاء تأكيد حالتي الإصابة الجديدتين في مدينتي ييانج وتشانجده بعد يوم من الإبلاغ عن حالتي إصابة في إقليم يونان في جنوب غرب البلاد.

وقالت وزارة الزراعة إنه جرى إعدام 546 خنزيرًا في مزرعة في ييانج و268 في تشانجده بعد اكتشاف الإصابة.​