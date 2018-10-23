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    العالم في صور: الهجرة ممنوعة لأمريكا.. وماكرون يؤاذر جيش بلاده

    01:30 ص الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    العالم في صور: الهجرة ممنوعة لأمريكا.. وماكرون يؤاذر جيش بلاده

    أنجيلا ميراكل

    كتب – مصراوي:

    التقطت عدسات مصورين وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا لأبرز الأحداث في العالم، من معاناة المهاجرين من القانون الأمريكي الجديد الذي يمنع دخولهم الولايات المتحدة، ومؤاذرة الرئيس إيمانويل ماكرون لجنود جيش بلاده، بعد إلقاء خطاب حماسي خلال زيارته ضحايا الفيضانات.

    تركيا اسطنبول السعودية جمال خاشقجي مدينة هوهويتان إيمانويل ماكرون

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