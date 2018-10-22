تليجراف: فيسبوك يفقد نحو مليون مستخدم أوروبي

لندن - (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الاثنين أن أعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أوروبا تراجعت بقدر قد يصل إلى مليون مستخدم خلال الصيف الماضي، في ظل اللوائح الجديدة لخصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أنه من المتوقع أن تعلن الشبكة الاجتماعية الأشهر في العالم عن هبوط في عائداتها ومستخدميها خلال الشهور الثلاثة الماضية عندما تصدر نتائجها المالية في نهاية أكتوبر الجاري.

وأضافت أن التراجع يأتي بعد وضع فيسبوك مئات الملايين من المستخدمين الأوروبيين أمام خيار صارم إما باستخدام الشبكة والموافقة على جَمع الشركة لبياناتهم أو التوقف عن استخدام الموقع.

وأوضحت أن النتائج تأتي بعد فضيحة تسريب بيانات ضخمة شهدت بيع بيانات شخصية لعشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" لشركة "كامبريدج أنالتيكا" للأبحاث التي استخدمتها لأغراض سياسية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية.

وتوقع بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي للخدمات المالية والاستثمارية أن تفقد "فيسبوك" ما قد يصل إلى مليون مستخدم من أمريكا الشمالية وأوروبا.

وأشار البنك إلى أن "فيسبوك" قد يخسر ما يصل إلى 3 ملايين مستخدم بشكل منتظم من دول الاتحاد الأوروبي.