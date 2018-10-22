التحالف بقيادة أمريكا يقصف مسجدًا في سوريا: داعش اتخذه مقرا للقيادة

مصراوي - وكالات

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إنه استهدف مسجدًا في سوريا اليوم الإثنين، كان يتخذه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي مقرًا للقيادة.

ونقلت رويترز بيان للتحالف الدولي، جاء فيه أن الضربة هي الثانية من نوعه في أقل من أسبوع، وأنها دمرت عددا من المباني التي استخدمها داعش لشن الهجمات.

كما أظهر التحالف أن من بين المباني التي تعرضت للقصف كان مسجدًا استخدمه التنظيم الإرهابي كموقع للدفاع ومركز للقيادة.

وأضاف البيان "قتلت الضربة عددا من أفراد داعش، بينما كانوا يطلقون النار بهمة على قوات شريكة للتحالف، وقضت على قدرة أخرى لداعش في أرض المعركة".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 41 شخصا منهم عشرة أطفال قتلوا في ضربات جوية استهدفت بلدة السوسة السورية ومحيطها يومي الخميس والجمعة، وإن كثيرا منهم عراقيون من أقارب مقاتلي داعش.

لكن التحالف الدولي، بحسب رويترز، قال إن ضربة يوم الخميس أسفرت عن مقتل 12 متشددا وتعطيل عمل مركز للقيادة كان يستخدمه المتشددون لمهاجمة قوات التحالف والقوات الموالية لها.