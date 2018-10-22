البريطانيون ربما يحتاجون إلى تأشيرة سفر لدخول الاتحاد الأوروبي

لندن - (أ ش أ)

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي ما إذا كان المواطنون البريطانيون سوف يحتاجون إلى استخراج تأشيرات سفر إلى باقي بلدان الاتحاد الأوروبي عقب خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أم لا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن المفوضية الأوروبية سوف تُجري اجتماعا، الشهر القادم، لتحديد حاجة المواطنين البريطانيين إلى تأشيرات سفر من عدمه، في حال إتمام بريكست دون اتفاق.

وأوضحت الإندبندنت أن مشروع جدول أعمال للمفوضية الأوروبية؛ التي هي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، جاء بها أن المفوضية سوف تنظر فيما إذا كانت ستدرج بريطانيا على قائمة (الدول الثالثة) التي يتعين عليها منح تأشيرات سفر لرعاياها أم سوف تدرجها على قائمة السفر بدون تأشيرة.

ويُذكر أن الاجتماع، المقرر انعقاده في الـ13 من شهر نوفمبر القادم، يعد جزء من خطط الاتحاد الأوروبي للتأهب لإتمام بريسكت.

وينطبق هذا القرار على قواعد السفر إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي في (منطقة شينجن).