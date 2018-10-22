  • عاجل: تطورات جديدة في قضية "موت خاشقجي".. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مدير مخابرات القدس

    07:49 م الإثنين 22 أكتوبر 2018
    الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مدير مخابرات القدس

    العقيد جهاد الفقيه

    رام الله - (أ ش أ)

    أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن مدير مخابرات ضواحي القدس العقيد جهاد الفقيه.

    وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، في تصريح مساء اليوم، إن قرار الإفراج عن العقيد الفقيه جاء بعد جهود تواصلت منذ يوم أمس، رغم قرار تمديد توقيفه الذي صدر عن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" لمدة ثلاثة أيام.

    وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت العقيد الفقيه في العشرين من الشهر الجاري، بالقرب من بلدة الجديرة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    رام الله الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل القدس جهاد الفقيه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان