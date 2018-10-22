الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مدير مخابرات القدس

رام الله - (أ ش أ)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن مدير مخابرات ضواحي القدس العقيد جهاد الفقيه.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، في تصريح مساء اليوم، إن قرار الإفراج عن العقيد الفقيه جاء بعد جهود تواصلت منذ يوم أمس، رغم قرار تمديد توقيفه الذي صدر عن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" لمدة ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت العقيد الفقيه في العشرين من الشهر الجاري، بالقرب من بلدة الجديرة.