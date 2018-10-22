بوتين يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي غدًا

محمد عطايا:

يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون غدًا الثلاثاء، لمناقشة العديد من الموضوعات.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن استقبال بوتين لجون بولتون، يأتي في ظل الاجتماعات التي يعقدها مستشار الأمن القومي الأمركي خلال زيارته لموسكو التي بدأت اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين عقد بولتون لقاء مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، استمر نحو 5 ساعات. وبحث الجانبان خلاله مسألة تمديد معاهدة "ستارت 3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والاتفاق بشأن النووي الإيراني والوضع في كل من سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وغيرها من المواضيع.