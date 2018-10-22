مقتل 9 حوثيين في غارات للتحالف العربي بمديرية نهم باليمن

عدن - (أ ش أ)

لقي تسعة عناصر حوثية مصرعها وأصيب آخرون، في غارات شنتها قوات التحالف العربي على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر ميداني قوله إن ما لا يقل عن تسعة مسلحين من الحوثيين لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر جراء الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي التي استهدفت مواقع وتجمعات العناصر المتمردة في جبال يام بمديرية نهم.