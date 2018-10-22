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    مقتل 9 حوثيين في غارات للتحالف العربي بمديرية نهم باليمن

    07:10 م الإثنين 22 أكتوبر 2018
    مقتل 9 حوثيين في غارات للتحالف العربي بمديرية نهم باليمن

    غارة جوية - أرشيفية

    عدن - (أ ش أ)

    لقي تسعة عناصر حوثية مصرعها وأصيب آخرون، في غارات شنتها قوات التحالف العربي على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

    ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر ميداني قوله إن ما لا يقل عن تسعة مسلحين من الحوثيين لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر جراء الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي التي استهدفت مواقع وتجمعات العناصر المتمردة في جبال يام بمديرية نهم.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الحوثيين ميليشيات الحوثي اليمن التحالف العربي غارة جوية

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