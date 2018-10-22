"شكري" يتوجه إلى السعودية حاملًا رسالة من الرئيس السيسي إلى الملك سلمان

القاهرة - مصراوي

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية لإيصال رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بيان لوزارة الخارجية، جاء أن الرسالة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.