أنقرة: مقتل خاشقجي ليس قضية بين تركيا والسعودية

القاهرة - مصراوي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليس قضية بين أنقرة والرياض، مضيفًا أن بلاده سوف تتخذ الإجراءات الضرورية لكشف ملابسات الحادث في إطار القانون الدولي والقوانين التركية.

وأضاف قالن في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله وكالة الأناضول الرسمية التركية: "الموقف الذي حدده رئيس بلادنا (رجب طيب أردوغان) منذ البداية بخصوص مقتل خاشقجي واضح للغاية، فلن يبقى أي شيء مخفي حول هذه الواقعة".

وكان الرئيس التركي أعلن أمس أنه سيدلي بتصريحاته حول قضية مقتل خاشقجي، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء.

وقال أردوغان، حسبما ذكرت وكالة الأناضول: "لماذا جاء 15 شخصًا إلى هنا؟ ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جدًا الثلاثاء خلال خطابي أمام الكتلة البرلمانية، وسأخوض في التفاصيل حينها".

وكانت السعودية أعلنت في وقت مبكر السبت، أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".