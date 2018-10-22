"ويلا" تتحول إلى إعصار من الدرجة الرابعة وتقترب من المكسيك

(أ ش أ):

اشتدت قوة العاصفة "ويلا"، اليوم الاثنين، لتتحول إلى إعصار من الدرجة الرابعة، يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادي في المكسيك، في وقت متأخر من يوم غد الثلاثاء أو الأربعاء.

وقال المركز الوطني للأعاصير، الذي يتخذ من مدينة "ميامي" الأمريكية مقرًا له، حسبما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الإعصار يبعد حاليًا حوالي 225 ميلًا جنوب غرب "كابو كورينتس" حيث تصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 140 ميلًا في الساعة.

وأضاف المركز أن الإعصار "ويلا" يكتسب المزيد من القوة بسرعة كبيرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتسبب الإعصار "ويلا " في عواصف ورياح قوية جدًا وهطول أمطار غزيرة، ما يهدد حياة المواطنين الذين يعيشون في مناطق جنوب غرب ووسط غرب المكسيك.​