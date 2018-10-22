إثيوبيا توقع اتفاق سلام مع متمردي الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين

أديس أبابا - (أ ش أ):

وقعت إثيوبيا، اتفاق سلام مع متمردي الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، لوضع نهاية للصراع المستمر بين الطرفين منذ 35 عامًا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تنص على وقف الأعمال العدائية على أن تقوم الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، بالسعي لتحقيق التزاماتها السياسية من خلال الوسائل السلمية.

وبدأت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين - محاولتها لاستقلال المنطقة الصومالية، المعروفة أيضًا باسم أوجادين، في شرق إثيوبيا عام 1984- وأعلنت وقف إطلاق النار في شهر أغسطس الماضي، بعد أن رفع البرلمان الإثيوبي الحركة من لائحة المنظمات الإرهابية، وهو القرار الذي جاء ضمن سياسات رئيس الوزراء أبي أحمد الإصلاحية.​