  • عاجل:تطورات جديدة في قضية "موت خاشقجي".. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    حول العالم في 24 ساعة: لقطات جديدة لدخول "خاشقجي" القنصلية السعودية

    01:00 ص الإثنين 22 أكتوبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: لقطات جديدة لدخول "خاشقجي" القنصلية السعودية

    جمال خاشقجي

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان العاهل الأردني إنهاء اتفاق الباقورة والغمر مع إسرائيل، وعرض التليفزيون التركي للقطات جديدة لدخول "خاشقجي" القنصلية السعودية، وتحميل الناتو لروسيا مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة النووية.

    إسرائيل القنصلية السعودية الملك عبدالله الثاني الناتو المعاهدة النووية

    الخبر التالى:

    ترامب وأردوغان يتفقان على ضرورة توضيح ملابسات قضية "خاشقجي"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان