حول العالم في 24 ساعة: لقطات جديدة لدخول "خاشقجي" القنصلية السعودية
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان العاهل الأردني إنهاء اتفاق الباقورة والغمر مع إسرائيل، وعرض التليفزيون التركي للقطات جديدة لدخول "خاشقجي" القنصلية السعودية، وتحميل الناتو لروسيا مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة النووية.
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