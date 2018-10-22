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    أهم التصريحات في 24 ساعة: حديث مختلف عن قضية خاشقجي يوم الثلاثاء

    12:30 ص الإثنين 22 أكتوبر 2018
    أهم التصريحات في 24 ساعة: حديث مختلف عن قضية خاشقجي يوم الثلاثاء

    جمال خاشقجي

    القاهرة - مصراوي

    قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن ولي العهد محمد بن سلمان لن يكن على علم بما حدث داخل القنصلية بإسطنبول، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سوف يتحدث بشكل مختلف عن قضية خاشقجي يوم الثلاثاء المقبل، فيما صرح مفتي القدس محمد حسين إن "صفعة العصر" سوف تفشل.

    عادل الجبير محمد بن سلمان إسطنبول أردوغان جمال خاشقجي

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