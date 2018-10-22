أهم التصريحات في 24 ساعة: حديث مختلف عن قضية خاشقجي يوم الثلاثاء

القاهرة - مصراوي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن ولي العهد محمد بن سلمان لن يكن على علم بما حدث داخل القنصلية بإسطنبول، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سوف يتحدث بشكل مختلف عن قضية خاشقجي يوم الثلاثاء المقبل، فيما صرح مفتي القدس محمد حسين إن "صفعة العصر" سوف تفشل.