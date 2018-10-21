إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة شمال اليونان

أثينا (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم الشرطة اليونانية اليوم الأحد، عن إصابة 12 شخصًا في حادث مروري شمال اليونان.

ونقلت شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله: "إن سيارة تقل مجموعة من المهاجرين القادمين من تركيا في طريقهم إلى مدينة تسالونيكي اليونانية انقلبت على أحد الطرق السريعة، مما أدى إلى إصابة 11 مهاجرًا فضلًا عن أحد المارة".

وتابع المتحدث: "أن الحادث أدى أيضًا إلى اشتعال النيران بالسيارة"، مشيرًا إلى أن قائد السيارة يحمل الجنسية البلغارية، فيما يحمل المصابون الجنسية الباكستانية والسنغالية.