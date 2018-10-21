10 آلاف شخص يشاركون في تظاهرة بألمانيا ضد حركة مناهضة للمهاجرين

برلين (أ ش أ)

قالت الشرطة الألمانية إن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في تظاهرة انطلقت اليوم الأحد، في مدينة "درسدن" شرقي ألمانيا، احتجاجًا على الحركة السياسية المناهضة للمهاجرين "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" والمعروفة اختصارًا بـ "بيجيدا".

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، اليوم الأحد، أن الأحزاب الرئيسية، والنقابات العمالية، وجماعات المجتمع المدني نظموا هذه التظاهرة تحت شعار "القلب وليس الكراهية"، بالتزامن مع احتفال الحركة السياسية الألمانية بمرور 4 أعوام على إنشائها والذي وافق اليوم.

يأتي هذا فيما نظمت "بيجيدا" مسيرة منفصلة في المدينة ذاتها وشارك فيها نحو 5 ألاف شخص من مؤيديها، وفقا لوسائل إعلام رسمية محلية.