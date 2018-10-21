"كيف لخاشقجي أن يقاوم 15 رجل أمن داخل القنصلية؟".. وزير خارجية السعودية يرد (فيديو)

كتب – محمد الصباغ:

وجّه بريت باير كبير مذيعي الشؤون السياسية في محطة فوكس نيوز الأمريكية، سؤالا إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول رواية المملكة الرسمية بشأن تفاصيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي في "شجار" مع المحققين.

ونشرت صفحة الخارجية السعودي باللغة الإنجليزية فيديو لجزء من المقابلة يظهر فيها الجبير ليفسر "كيف يمكن لجمال خاشقجي أن يقاوم 15 شخصًا من الفريق الأمني؟"

وقال الجبير إنه يعتقد أنه ليس كل الـ15 شخصًا كانوا موجودين داخل قنصلية المملكة في إسطنبول حينما جرت الحادثة، مضيفًا أنه يتم التحقيق مع كل فرد من الفريق لكشف كل الملابسات في الواقعة.

ولفت إلى أن التحقيقات مازالت في بدايتها وستستمر المملكة فيها حتى الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

كان الجبير صرح في نفس المقابلة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بواقعة الصحفي جمال خاشقجي، الذي فارق الحياة داخل القنصلية السعودية في تركيا.

كما أكد أن البحث ما زال مستمرًا عن مكان جثة الصحفي السعودي، مضيفًا أن بلاده سوف تحاسب المسؤولين عن الواقعة.

وكانت السعودية أعلنت السبت أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.