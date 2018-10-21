السعودية تدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت مراكز الاقتراع في كابول

الرياض (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت الهجمات التي استهدفت مراكز الاقتراع بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، على تجديد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.