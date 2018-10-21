عادل الجبير: مقتل خاشقجي خطأ غير مسبوق.. والأسوأ محاولة التغطية عليه

القاهرة - مصراوي

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالخطأ غير المسبوق وأن الأسوأ من ذلك هو محاولة التطية عليه، مشيرًا إلى أن السعودية ستواصل إصدار المعلومات بشأن القضية عند توفرها.

وأضاف في حوار مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بواقعة الصحفي جمال خاشقجي، الذي فارق الحياة داخل القنصلية السعودية في تركيا.

وأضاف في حديث لقناة فوكس نيوز الأمريكية، أن التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية أدى لإجراء التحقيقات في السعودية.

كما أكد البحث مازال مستمر عن مكان جثة الصحفي السعودي، مضيفًا أن بلاده سوف تحاسب المسئولين عن الواقعة.

وكانت السعودية أعلنت السبت أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أمر أمس السبت، بإقالة مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة السعودي ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، كما أمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق."

وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.