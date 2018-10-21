موريتانيا تثمن قرارات خادم الحرمين الشريفين بشأن قضية "خاشقجي"

نواكشوط (أ ش أ)

ثمنت موريتانيا القرارات الهامة التي إتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خدمة لشفافية التحقيقات الجارية بخصوص قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان بثه التلفزيون الموريتاني السبت، إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، انطلاقا من علاقاتها التاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وتثمن القرارات الهامة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلاء للحقيقة وخدمة لشفافية التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.

وأضافت "نعلن ثقتنا في القضاء السعودي وقدرته وإرادته في الوصول إلى كشف كافة الملابسات التي أحاطت بالحادث ، ومحاسبة المتورطين فيه".