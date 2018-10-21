جواتيمالا: إعادة 2000 مهاجر كانوا في طريقهم لأمريكا إلى هندوراس

جواتيمالا (د ب أ)

قال جيمي موراليس، رئيس جواتيمالا، إن حوالي ألفي مهاجر هندوراسي، كانوا جزءا من قافلة لمواطني أمريكا الوسطى متجهة إلى الولايات المتحدة، في طريق العودة إلى بلادهم بمساعدة السلطات.

وقال موراليس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الهندوراسي خوان اورلاندو هيرنانديز، لوضع استراتيجية بشأن عودة المهاجرين "بشكل آمن"، إن 500 مهاجر اخرين جاري نقلهم في حافلات.

وتجمع آلاف المهاجرين الفارين من العنف والفقر خلال الأسبوع الماضي على الحدود بين جواتيمالا والمكسيك، في حين تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

كما هدد بقطع المساعدات إلى هندوراس وجواتيمالا والسلفادور إذا فشلوا في منع المهاجرين من عبور حدودهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقدر موراليس أن ما بين 5000 و 5400 مهاجر من هندوراس وبلدان أخرى كانوا على أراضي جواتيمالا وعاد منهم ألفان، بينما قالت المكسيك إن 640 تقدموا بطلبات للجوء في المكسيك.

وقال موراليس إنه وهيرناندز ناقشا أيضا الوضع على الحدود الجواتيمالية المكسيكية مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو.