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    نيجيريا تعلن عن مقتل 55 شخصًا جراء أعمال عنف شمالي البلاد

    12:27 ص الأحد 21 أكتوبر 2018
    نيجيريا تعلن عن مقتل 55 شخصًا جراء أعمال عنف شمالي البلاد

    أبوجا (أ ش أ)

    أعلنت الحكومة النيجيرية عن ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف المحلية التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية في ولاية كادونا الشمالية إلى 55 شخصًا.

    ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، السبت، عن متحدث باسم الحكومة النيجيرية قوله إن الرئيس محمد بخاري يدين أعمال العنف التي أدت الى وقوع حالات القتل منذ يوم الخميس الماضي في كاسووان ماغاني بولاية كادونا، وأكد بخارى أن اللجوء المتكرر لسفك الدماء من قِبل النيجيريين لأسباب ترجع لحالات سوء فهم يمكن حلها سلمياً يُعد أمراً مثيراً للقلق.

    وأعلنت شرطة ولاية كادونا عن اعتقال أكثر من 20 شخصاً للاشتباه في تورطهم بالحادث، بينما حث حاكم الولاية المواطنين على نشر السلام والتجانس على الرغم من الاختلافات العرقية والدينية التي تسبب مثل هذه الأعمال.
    ويشهد وسط نيجيريا موجات من العنف المحلي يرجعه البعض إلى الاختلافات الدينية والعرقية ، بينما يقول آخرون إن ندرة الموارد هي سبب الصراع في هذه المنطقة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    نيجيريا أعمال عنف محمد بخاري

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