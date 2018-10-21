سياسيون بريطانيون يدعمون المتظاهرين نحو استفتاء جديد على "بريكست"

لندن (أ ش أ)

خاطب قادة من مختلف ألوان الطيف السياسي البريطاني، السبت، الحشود الجماهيرية الهادرة التي تخطى تعدادها حاجز الـ 700 ألف مشارك في تظاهرة "تصويت الشعب" في العاصمة لندن والمطالِبة باستفتاءٍ جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ونقلت صحيفة (إيفننج ستاندرد) اللندنية قول عمدة لندن، صادق خان، للمتظاهرين إن "الوقت قد حان لانتزاع قضية "بريكست" من أيدي الساسة وإعادتها إلى أيدي الشعب البريطاني" ، مؤكدا أن "أصوات الشباب لم تكن قد سُمعتْ لكنها اليوم مسموعة بوضوح وبصوت عالٍ طوال الطريق حتى أبواب مقر الحكومة في داوننج ستريت".

وأضاف خان أن "هذه الحكومة تقودنا إلى اتفاق خروج سيء أو حتى إلى ما هو أسوأ من ذلك بالخروج بغير اتفاق على الإطلاق".

أما نائبة البرلمان سارة وولاستون، فقد شبّهت بريكسيت بالكابوس، قائلة إن "الأمر سار كما لو أن شخصا أدخلوه غرفة عمليات جراحية ثم أخبروه هناك أن العملية التي كان سيجريها قد تغيرت بشكل كلي، وعندما قال هذا الشخص إنه يرغب في تغيير رأيه، أخبروه بأنه قد وافق قبل عامين وانتهى الأمر".

ووصف فينس كيبل، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، الآثار المترتبة على الاستفتاء بأنها "مأساوية" في ظل ما يشعر به من انقسام بين الأجيال في أنحاء بريطانيا، قائلا: "نحن جميعا هنا اليوم لأن مستقبل هذا البلد يهمنا".

وأضاف كيبل أن "جيل الشباب لديه رؤية مغايرة للمستقبل الذي قد فُرضَ عليه والذي يقضي بتحويل بريطانيا إلى متحف، لكن ذلك لا يجب أن يحدث .. وبوضوح شديد، ليس ثمة اتفاق أفضل من ذلك الذي يجمعنا الآن.. إنه الأفضل لبريطانيا ولأوروبا على السواء".

ومن جانبها، وعبر رسالة مصورة بالفيديو، طرحت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجيون وجهات نظرها حول تصويت جديد، متعهدة بأن يدعمه الحزب القومي الاسكتلندي الذي تتزعمه، قائلة إن "القصة التي تعالجها الحكومة فوضوية ولا يمكن قبولها".

وفي غضون ذلك، وعلى الجانب الآخر، وبينما مظاهرة "تصويت الشعب" تجري في لندن، عقد زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة السابق نايجل فراج مظاهرة مضادة تحمل شعار "الخروج يعني الخروج" بمدينة "هاروجيت" الواقعة في مقاطعة "نورث يوركشاير".