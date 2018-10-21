العالم في صور: في أمريكا "ممنوع الدخول".. والشعب البريطاني يخرج للتظاهر

كتب – مصراوي:

التقطت عدسات مصورين وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا لأبرز الأحداث في العالم، من معاناة المهاجرين من القانون الأمريكي الجديد الذي يمنع دخولهم الولايات المتحدة، حتى التظاهرات المعترضة على المرشح اليميني للرئاسة البرازيلية، وتفجيرات اقتراع أفغانستان.