ترامب: أمريكا ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

القاهرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا.

وفي حديثه للصحفيين في نيفادا، قال ترامب: "روسيا انتهكت الاتفاق. وخرقوا الاتقاق لسنوات عديدة ولا أدري لماذا لم يتفاوض الرئيس باراك أوباما لتعديله أو ينسحب منه".

وتابع ترامب، أنه لن يسمح للروس بانتهاك اتفاق نووي في الوقت الذي نحن غير مسموح لنا بذلك. نحن من ألتزمنا بالاتفاقية، لكن روسيا للأسف لم تحترم الاتفاقية، لذا سنقوم بإنهائها، سننسحب".

وتحظر المعاهدة امتلاك الدولتين صواريخ نووية باليستية أرضية وصواريخ مجنحة يتراوح مداها من 500 إلى 5.5 ألف كلم.

وتتبادل روسيا والولايات المتحدة، من حين لآخر، الاتهامات بانتهاك المعاهدة التي وقعها الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف والرئيس الأمريكي رونالد ريجان في العام 1987.