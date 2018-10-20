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    تركيا وقطر توقعان اتفاقية مشتركة بشأن أنظمة الحماية الإلكترونية على شبكة الإنترنت

    11:04 م السبت 20 أكتوبر 2018
    تركيا وقطر توقعان اتفاقية مشتركة بشأن أنظمة الحماية الإلكترونية على شبكة الإنترنت

    اتفاقية مشتركة بشأن أنظمة الحماية الإلكترونية

    اسطنبول (د ب أ)

    وقعت شركتا "هافلسان" التركية للصناعات الإلكترونية والجوية، اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة "المسند" القطرية، بهدف توفير منظومة دفاع تؤمن الحماية الإلكترونية على شبكة الإنترنت للدوحة.

    وتنص الاتفاقية التي وقّعها أحمد حمدي أتلاي، المدير العام لشركة "هافلسان"، ورئيس إدارة مؤسسة المسند عبد اللطيف المسند، على إنشاء مؤسسة في قطر، توفر الحماية الإلكترونية للدولة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

    وتمكّنت هافلسان، من تطوير أنظمة دفاع دولية ومحلية، والتي أوجدت من خلالها الحلول المناسبة للهجمات التي تستهدف النظام الإلكتروني، وذلك من خلال تحليل بيانات الهجمات، والبرامج الضارة في مختبرات خاصة بالدفاع الإلكتروني.

    وتشتمل الخدمات التي توفّرها شركة هافلسان، على مجالات الدفاع الإلكتروني، وتحليل البرامج الأمنية، وكذلك الدعم الأمني، بالإضافة إلى خدمة التدريب الأمني الإلكتروني.

    هافلسان مؤسسة المسند قطر تركيا الحماية الالكترونية

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