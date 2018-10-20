ترامب: لا أحد يعلم مكان جثة خاشقجي وهذا مقلق

القاهرة - مصراوي:

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، احتمالات أخرى لعقوبات ضد السعودية على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خشاقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال ترامب، بحسب ما ذكرت قناة "يورونيوز" على موقعها الإلكتروني: "إن مكان تواجد جثة جمال خاشقجي لا تزال مختفية وأن لا أحد يعلم بمكانها وهذا يدعو للقلق"، وأضاف ترامب، ربما لم يكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بمقتل خاشقجي، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد اطلع على تسجيل مصور من القنصلية السعودية في تركيا.

وبشان صفقات الأسلحة ما بين واشنطن والرياض، قال ترامب: إن "إلغاء صفقة السلاح للسعودية سيضرنا أكثر مما يضرهم".

وقالت السعودية في وقت مبكر السبت إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإقالة مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة السعودي ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، كما أمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق."

كان خاشقجي قد شوهد اخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.