ترامب "غير راض" عن التفسير السعودي لملابسات مقتل خاشقجي

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه غير راض عن التفسير السعودي لملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف للمراسلين في ولاية نيفادا، بحسب رويترز، أنه من المحتمل أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بالواقعة.

كما لم يستبعد الرئيس الأمريكي احتمالات أخرى لعقوبات ضد السعودية على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي.

وقال ترامب: "إن مكان تواجد جثة جمال خاشقجي غير معروف موقعها، وأن لا أحد يعلم بمكانها وهذا يدعو للقلق".

وقالت السعودية في وقت مبكر السبت إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإقالة مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة السعودي ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، كما أمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق."

كان خاشقجي قد شوهد اخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.