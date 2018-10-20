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    نيويورك تايمز: مستشار غربي لولي العهد السعودي يؤكد أن بن سلمان "في صدمة حقيقية"

    05:22 م السبت 20 أكتوبر 2018
    نيويورك تايمز: مستشار غربي لولي العهد السعودي يؤكد أن بن سلمان "في صدمة حقيقية"

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    (بي بي سي):

    قال مستشار غربي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الأمير يبذل جهدا مضنيا للحد من الأضرار التي لحقت بصورته بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، مرجحا أن بن سلمان في حالة من الذهول لرد الفعل الغاضب تجاهه منذ اختفاء الصحفي السعودي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

    وأضاف: "كان (بن سلمان) في صدمة حقيقية لما أدركه من حدة ردود الأفعال."

    وقالت الصحيفة إن "فوضى" سادت القصر الملكي بسبب الحادثة، وما ما تجلى في "تغيير السلطات روايتها" لما حدث لجمال خاشقجي، إذ أصر المسؤولون السعوديون في البداية على أنه غادر القنصلية بعد وقت قليل من وصوله إليها في الثاني من أكتوبر الجاري، وأنهم لا يعرفون مكانه.

    ونسبت نيويورك تايمز تصريحات لبعض أفراد العائلة المالكة في السعودية تفيد أن "الأمير خالد الفيصل عاد من أنقرة ورسم صورة قاتمة للعائلة المالكة، مؤكدا أنه من الصعب الخروج من هذا المأزق".

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