قضية خاشقجي: سعوديون يغردون دفاعًا عن المملكة وولي العهد

كتبت- هدى الشيمي:

منذ الساعات الأولى من صباح السبت، دُشن سعوديون أكثر من هاشتاج على تويتر يدافعون من خلالها ضد "حملة افتراء مضللة" على المملكة- حسب وصفهم، بعد إعلان الرياض أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

أعلنت المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن تحقيقاتها الأولية أظهرت وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية التي دخلها أوائل أكتوبر لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بطلاقه حتى يتمكن من الزواج من امرأة تركية.

ونقلت تقارير صحيفة عديدة على مدار الأيام الماضية، عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وأعلنت تشكيل فريق عمل مع تركيا للوصول إلى ملابسات اختفاء واحتمالية مقتل خاشقجي.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.

السعوديون يدافعون عن المملكة

على تويتر، اعتبر مغردون أن الهجوم على الرياض، يسعى إلى التأثير على صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد النجاح الاقتصادي والسياسي الذي حققه على مدار العامين الماضيين.

دافع مُغرّد يُدعى ابن العراق عن المملكة في تغريدة قال فيها: "#مملكه_العدل_السعودية (......) قتل واختطاف في ليبيا ولم يتحرك الضمير العالمي! قتل واختطاف في سوريا ولم يتحرك الضمير العالمي! مليون قتيل في العراق لم يحرك الضمير العالمي! الأن اثبت للجميع أن السعودية هي المستهدفة لا لشيئ فقط كونها اوقفت مشاريع تخريب الأمة".

وقال مُغرّد آخر إن المملكة لن تخضع للابتزاز أو التشكيك في عدالتها، مُشيرًا إلى أن التحقيق يأخذ مجراه "ولا عزاء للحاقدين،" بحسب وصفه.

فيما قالت مستخدمة على تويتر، تُدعى شروق، إن العالم يستهدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال قضية خاشقجي، وأرجعت ذلك إلى أنه "أرعبهم سياسيًا واقتصاديًا".

واستخدمت الممثلة السعودية ريم عبدالله الهاشتاج نفسه، وكتبت تغريدة أعلنت فيها مساندتها لبلدها، وقالت: "عندما تقترن العدالة بالقوه

نجد في سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد - خير مثال، رحم الله جمال خاشقجي وغفرله".

ورفضت مُستخدمة سعودية أخرى تكتب تحت اسم "illd23" التدخل الأجنبي في قضية خاشقجي، وقالت في تغريدة: "المقتول مواطن سعودي، والمتهمون سعوديون ،الشأن سعودي ٪١٠٠ ، كلنا ثقة بعدالة ولاة أمرنا، ما شأنكم أيها الغرباء !".

وتحت هاشتاج "#انا_سعودي_وعنها_اذودي" كتب مُغرد يُدعى "Tuhani" " قل لمن ينتظرون سقوطنا ان وقوفنا اطول من اعمارهم".

واستخدم مُستخدم آخر يُدعى "majeed" الهاشتاج نفسه للدفاع عن المملكة ضد ما اعتبره "فتن"، وقال: " لايهمك لايهمك ياوطنا، كلنا ضد الفتن والعنصريه، السعوديين لك منا ومنا، بالثياب وبالبدال العسكرية".

فيما اكتفى مُستخدم يُدعى بدر بن صالح باستخدام الهاشتاج، وأرفقه بالآية القرآنية التي تقول: "هذا البلد آمناً".

وأكدت مستخدمة تُدعى "Ely12" على دعم ومساندة السعوديين للملك سلمان ونجله بن سلمان، وكتبت "إذا خذلك 18 شخص، فمعك 20 مليون، تحت بيرق سيدي سمعًا وطاعة". في إشارة إلى الثمانية عشر شخصًا المشتبه في أنهم قتلوا خاشقجي.

عودة إلى البيان السعودي الذي أعلن مصير خاشقجي، قال النائب العام في السعودية إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان الذي نقلته قناة الإخبارية الرسمية السعودية أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا.

وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".