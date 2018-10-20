إطلاق سراح أصغر ملياردير أفريقي

دار السلام، تنزانيا (د ب أ)-

أطلق خاطفون سراح أغنى رجل في تنزانيا، الذي يعد أصغر ملياردير أفريقي، بعد احتجازه الاسبوع الماضي، طبقا لما قاله أحد أفراد أسرته لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم أسرته، عظيم دويجي إن الملياردير، محمد دويجي بصحة جيدة، مضيفا أنه تم إطلاق سراحه الليلة الماضية واتصل على الفور بوالده.

وذكر عظيم دويجي " بعد رؤيته، فإنه يبدو بصحة جيدة.. ربما يكون مضطربا نفسيا في ضوء ما حدث له، لكنه يبدو بصحة جيدة".

وامتنع المتحدث عن الادلاء بمزيد من التفاصيل، قائلا إن دويجي سيتحدث عن ذلك بنفسه قريبا ويشرح ما حدث.

وكان محمد دويجي، الذي تردد أنه يملك ثروة قيمتها5ر1 مليار دولار قد خطف بينما كان يغادر فندقا في مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، قبل أكثر من أسبوع.

وعرضت أسرة دويجي نحو نصف مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الوصول إليه.