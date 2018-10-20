تركي آل الشيخ: "المملكة رمز العدالة وموطنها الثابت"

كتب- إسلام ضيف:

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إن المملكة العربية السعودية رمز للعدالة وموطنها الثابت.

يأتي ذلك بعدما أعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات الأولية في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أظهرت وفاته نتيجة شجار داخل القنصلية السعودية باسطنبول، مُعلنًا توقيف 18 مواطنًا سعوديًا آخرين والتحقيق معهم.

وكتب آل الشيخ على حسابه بموقع تويتر: "مملكة العدل السعودية، العدل أساس الملك، والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت، وستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيظ الأعداء".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا ملكيًا بإعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد العسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما. وأمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

كان الصحفي السعودي الجنسية جمال خاشقجي اختفى في 2 أكتوبر الماضي، عقب دخوله قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية، بغرض إجراء بعض المعاملات الورقية.