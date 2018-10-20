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    وزير الدفاع الروسي يجتمع للمرة الأولى مع نظيره الأمريكي في سنغافورة​

    07:34 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    وزير الدفاع الروسي يجتمع للمرة الأولى مع نظيره الأمريكي في سنغافورة​

    وزيرا الدفاع الروسي سيرجي شويجو

    سنغافورة- (أ ش أ):

    التقى وزيرا الدفاع الروسي سيرجي شويجو والأمريكي جيمس ماتيس لأول مرة في سنغافورة لمدة 3 دقائق فقط، قبل انطلاق الجلسة الخامسة لوزراء دفاع بلدان آسيان وشركائهم التي افتتحت أعمالها اليوم السبت في سنغافورة.

    وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت أن ماتيس عبر أثناء الاجتماع عن تعازيه لشويجو على خلفية الهجوم المسلح الذي وقع الأربعاء الماضي في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشهد أيضا هجمات مماثلة وأن الأمريكيين يفهمون شعور الروس.

    من جهته شكر شويجو نظيره الأمريكي لهذه التعازي، مشيرا إلى أن هذه الهجمات المماثلة تصبح ظاهرة معتادة في العالم. وشدد على ضرورة عمل كل شيء لمنع وقوعها.

    وتحدث الوزير الروسي أيضا قبل الجلسة مع وزراء دفاع كل من الصين والهند.

    وجرى آخر اتصال بين وزيري دفاع البلدين قبل 3 سنوات، عندما ناقش شويجو ووزير الدفاع الأمريكي آنذاك آشتون كارتر هاتفيا الوضع في سوريا.

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    وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو جيمس ماتيس سنغافورة

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